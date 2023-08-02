МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром несколько поднимается после двухдневного снижения, а также после понижения международным рейтинговым агентством Fitch Ratings кредитного рейтинга США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на данных о сильном снижении ее запасов в США

По состоянию на 8.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,7 доллара, или на 0,29%, до 1 984,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,54% — до 24,457 доллара за унцию.

Стоимость золота снизилась по итогам понедельника и вторника, суммарно за этот период цена драгметалла уменьшилась почти на 3% и отошла от отметки в 2 000 тысячи долларов за тройскую унцию. Удешевление было связано с укреплением доллара, так как в этом случае золото становится менее доступным для покупки в другой валюте.

Рынки также обращают внимание на то, что ранее Fitch понизило американский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА". Отмечалось, что решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны.

Золото традиционно выступает как более надежный актив, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков и неопределенности.