МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в среду снижается, трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса со стороны Китая, крупного потребителя меди, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото растет после двухдневного снижения

По состоянию на 8.51 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,27% — до 3,8975 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,27%, до 8 631 доллара, алюминия — на 1,18%, до 2 255,5 доллара, цинка — выросла на 0,16%, до 2 569 долларов.

Трейдеры продолжают обращать внимание на статистику из Китая, опубликованную днем ранее. Индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности страны, по версии делового издания Caixin, снизился в июле до 49,2 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее и при прогнозе 50,3 пункта. Значение показателя меньше 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

Сдерживает стоимость промышленного металла и уход биржевых трейдеров от риска. Так, азиатские фондовые индексы в среду опускаются, снижение достигает 2% и более.