МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Европейские рынки акций оказались в значительном минусе в среду после открытия торгов, хотя громкое понижение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга США будет лишь ограниченно влиять на рынки, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. В Санкт-Петербурге стартовали биржевые торги сухим молоком

По состоянию на 11.45 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,86%, до 7 523,95 пункта, французский CAC 40 — на 1,58%, до 7 288,82 пункта, немецкий DAX — на 1,76%, до 15958,25 пункта.

Инвесторы оценивают новости о том, что в ночь на среду Fitch понизило американский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА". В последний раз рейтинг США был понижен, тогда — агентством S&P Global Ratings, в августе 2011 года.

После этого фондовые рынки Азии заметно снизились, а фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе примерно на 1%, что необычно много. Впрочем, по словам аналитиков, снижение кредитного рейтинга США не будет оказывать серьёзного долгосрочного влияния на мировые рынки.

"Мы считаем, что последнее понижение не отражает какой-либо новой финансовой информации и должен иметь лишь ограниченное влияние на рынок", — приводит агентство Блумберг слова главного инвестиционного директора по управлению глобальным благосостоянием в UBS Марка Хефеле (Mark Haefele).