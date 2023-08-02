МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. После того как агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США до AA+ с AAA, доллар снизился, но его потери были незначительны, передает Reuters слова аналитика MUFG Ли Хардмана.

По его словам, повторение ситуации 2011 года, когда понижение рейтинга США агентством S&P's спровоцировало распродажи рискованных активов, маловероятно.

"На это раз первоначальная реакция рынка будет относительно умеренной", — говорит Хардман, но отмечает, что решение Fitch отражает проблемы бюджета США, которые в MUFG рассматривают как негативный для доллара фактор на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

На момент написания статьи индекс доллара DXY находился на 0,1% ниже уровня закрытия вторника, на 102,169, а ранее в среду он ненадолго опускался ниже 102.