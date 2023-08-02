МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою по итогам торгов в Чикаго во вторник выросли в цене. Оптимизм в отношении экспортного спроса перевесил опасения, связанные с прогнозами более холодной и влажной погоды, сообщает Reuters.

Кукуруза снизилась в цене, так как предполагается, что дожди в августе улучшат состояние пострадавших от жары посевов.

Цены на пшеницу понижались пятую сессию подряд — в США продолжается сбор урожая, а конкуренция на экспортном рынке с российскими зерновыми остается высокой.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT завершили торги с повышением на 9,5 цента, по 13,41 доллара за бушель.

Фьючерсы на пшеницу подешевели на 13,5 цента, до 6,52 доллара за бушель, на кукурузу — на 5,75 цента, до 5,07 доллара за бушель.

Участники рынка внимательно отслеживают данные по экспорту сои из США. Еженедельные экспортные инспекции выросли, а в понедельник стало известно о том, что Китай приобрел 132 000 тонн американской сои.

Американские заводы по переработке соевых бобов произвели в июле 174,5 млн бушелей сои, сообщил Минсельхоз США. Аналитики ожидали, что показатель составит 175,5 млн бушелей.

Минсельхоз США в понедельник понизил оценку состояния посевов кукурузы и сои сильнее, чем ожидали аналитики. Согласно данным ведомства, 55% посевов кукурузы находятся в "хорошем" или "превосходном" состоянии. Показатель снизился на 2 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей. Минсельхоз США понизил долю посевов сои, находящихся в "хорошем" или "превосходном" состоянии, на 2 процентных пункта, до 52%.

Эти данные затормозили продажи, спровоцированные в понедельник прогнозами умеренной погоды в августе.

"Прогноз обещает дождь. Высоких температур там нет, — подчеркивает Марк Шульц, главный аналитик в Northstar Commodity. — Ситуация с соей выглядит хорошо. Есть ли признаки какого-то стресса (для посевов)? Нет".

Цены на пшеницу также оказались под влиянием данных Минсельхоза США, свидетельствующих о финальных стадиях сбора озимой пшеницы.

Котировки пшеницы выросли в прошлом месяце после срыва зерновой сделки, что возродило опасения относительно перспектив поставок зерновых из Причерноморья.