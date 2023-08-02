МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к явно выраженному росту во второй половине дня после неоднозначной динамики в начале торгов, индекс Мосбиржи повышается на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Эксперты назвали причину ослабления курса рубля в начале августа

К 14.42 мск индекс Мосбиржи растет на 0,74%, до 3166,46 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,1%, до 1054,7 пункта на фоне роста курса доллара. При этом ранее на торгах индекс Мосбиржи неоднократно переходил как к слабому росту, так и к несущественному снижению.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожает на 0,5%, до 85,34 доллара за баррель.

"Индекс Мосбиржи остается выше 3100 пунктов, торгуется вблизи годового максимума. Среднесрочный потенциал роста у индекса сохраняется на фоне ожидания промежуточных дивидендов, которые могут быть объявлены рядом компаний, в том числе теми, которые не выплачивали их последние полтора года. О выплатах могут объявить металлурги и другие эмитенты горнодобывающего сектора, в частности, "Алроса", — говорит София Кирсанов из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

Сильнее всего, и в отсутствие новостей, подскакивают в цене акции ЧМК, дорожающие на 76,64%. Также без каких-либо сообщений "раллируют" бумаги ДВМП (+17,9%) и НМТП (+12,88%). Среди других бумаги наиболее заметно дорожают акции "Инарктики" (+5,73%), "Мосэнерго" (+3,64%) и расписки "Русагро" (+3,44%).

По мнению Владимира Чернова из Freedom Finance Global, котировки "Русагро" повышаются, поскольку компания — бенефициар окончания так называемой "зерновой сделки", а также получает дополнительную поддержку от близких к рекордным прогнозам в отношении урожая, реализация которых позитивно отразится на финансовых результатах "Русагро". Аналитик рассказал, что ожидать от доллара и евро до конца года

При этом обыкновенные (+1,33%) и привилегированные (+1,69%) акции "Татнефти" реагируют умеренным ростом на сообщение компании о сокращении ее полугодовой чистой прибыли по РСБУ на 15,8%, до 128,1 миллиарда рублей.

Дешевеют сильнее всего акции Globaltruck (-1,66%), МКБ (-1,32%), расписки Globaltrans (-1,04%), VK (-0,9%) и акции "Норникеля" (-0,76%).

ПРОГНОЗЫ

Алексей Калачев из "Финама" полагает, что сегодня индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше отметки 3100 пунктов в случае, если инвесторы не поддадутся общей перемене настроений на рынках из-за снижения кредитного рейтинга США агентством Fitch.

До появления какого-то серьезного рыночного или политического негатива индекс Мосбиржи с большой вероятностью сохранит восходящую динамику с ближайшей целью в районе 3158 пунктов, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 2 августа: диапазон 3000–3160 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1030–1065 пунктов", — заключает Чернов.