МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цены на золото в среду повышаются ввиду роста спроса на активы-убежища после того, как в агентстве Fitch понизили кредитный рейтинг США. Между тем потенциал роста котировок ограничен из-за роста доллара США, сообщает Reuters.

Около 10.26 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1949,63 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,4%, до 1986,80 доллара за унцию.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась после того, как в Fitch понизили кредитный рейтинг США с ААА до АА+. Фьючерсы на фондовые индексы в США также упали на фоне ослабления склонности к риску на мировых финансовых рынках.

"Во второй половине этого года мы можем увидеть некоторое замедление деловой активности из-за ухудшения финансового состояния компаний. Это может оказать поддержку ценам на золото", — отметила Рона О'Коннелл, аналитик StoneX.

Между тем доллар, являющийся активом-убежищем наряду с золотом, вырос на 0,2%. Повышение американской валюты делает золото более дорогим для держателей иных валют.

Американские банки сообщили об ужесточении условий кредитования и снижении спроса на кредиты со стороны компаний и потребителей во 2-м квартале, согласно опубликованным в понедельник результатам опроса ФРС.

"Физические рынки золота практически во всех странах остаются почти без изменений, в том числе, в Китае, на Дальнем Востоке, в Индии и на Ближнем Востоке. Кроме того, в настоящее время не наблюдается высокого спроса со стороны центробанков", — добавила О'Коннелл. По ее словам, на этой неделе ожидается публикация важных данных США, и инвесторы не спешат открывать позиции.

На момент написания статьи спот-цены на серебро снизились на 0,1%, до 24,31 доллара за унцию, платина подешевела на 0,6%, до 925,49 доллара за унцию, а палладий упал на 0,5%, до 1234,27 доллара за унцию.