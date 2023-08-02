МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. На торгах в Чикаго в среду фьючерсы на пшеницу замедлили рост. Как сообщает Reuters, опасения в отношении поставок, обусловленные ударами по украинскому порту Измаил на Дунае, были нивелированы — экспорт из России остается высоким, а Москва подает сигналы о готовности возобновить зерновую сделку.

Удары по южной Украине, пришедшиеся в том числе по зерновому элеватору и зернохранилищу в Измаиле, могут привести к дальнейшему сокращению украинского экспорта после того, как Москва в прошлом месяце вышла из зерновой сделки.

Однако фьючерсы на пшеницу утратили большую часть приобретенных ранее позиций, поскольку рынок пытается оценить потенциальные последствия удара по Измаилу.

"Очевидно, есть риски (эскалации напряженности), и каждый такой эпизод напоминает об этом, — указывает Себастьен Понселе из консалтинговой компании Agritel. — Основной вопрос заключается во влиянии на экспорт. Премия за риск растет и понижается по мере того, как рынок пытается оценить экспортные потоки".

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT торговались с повышением на 1,2%, по 6,6 доллара за бушель по состоянию на 11.19 по Гринвичу. Ранее их рост составлял около 5% — шло восстановление после падения до двухнедельного минимума во вторник.

Цены на пшеницу также росли в прошлом месяце после предыдущей атаки украинского терминала на Дунае. Однако впоследствии они откатились, так как украинский экспорт через этот терминал продолжался, а конкуренция среди черноморских поставщиков пшеницы оставалась жесткой.

По информации двух отраслевых источников, операции в порту Измаила были приостановлены после удара дронов.

В рамках выдвинутых предложений на проведенном в среду Египтом импортном тендере российская пшеница оказалась наиболее дешевой.

Президент России Владимир Путин сообщил в среду своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану о готовности Москвы возобновить зерновую сделку сразу по выполнении Западом своих обязательств в отношении российского экспорта зерна.

По словам представителя США в ООН, Россия готова вернуться к переговорам по зерновой сделке, хотя Вашингтон пока не видел свидетельств этого.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 0,6% до 5,10 1/2 доллара за бушель. Котировки также восстанавливаются после падения до двухмесячного минимума во вторник.

Фьючерсы на сою подешевели на 0,7% до 13,32 доллара за бушель.

Цены на кукурузу и сою оказались на этой неделе под давлением из-за прогнозов улучшения погоды на Среднем Западе.