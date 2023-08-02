МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июле увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 103,7 триллиона рублей, сообщается на сайте торговой площадки. Мосбиржа предупредила "Детский мир" о риске исключения акций из торгов

Объем торгов на фондовом рынке в июле вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,603 триллиона рублей. Объем торгов на денежном рынке вырос на 30%, до 65,2 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями по сравнению с показателями июля 2022 года увеличился в 2,5 раза, до 1,949 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов вырос до 92,8 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,653 триллиона рублей, увеличившись в 2,3 раза. В июле на фондовом рынке Московской биржи было размещено 68 облигационных займа на общую сумму 2,358 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,37 триллиона рублей.

Объем торгов на срочном рынке снизился на 6,3% и составил 6 триллионов рублей. Среднедневной объем торгов составил 278,3 миллиарда рублей, сократившись на 6%.

"Объем торгов на валютном рынке вырос на 58% и составил 27,4 триллиона рублей (17,3 триллиона рублей в июле 2022 года). Объем торгов инструментами спот увеличился на 5,1% и достиг 8,6 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 18,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,306 триллиона рублей по сравнению с 824,9 миллиарда рублей в июле 2022 года", — также говорится в сообщении.