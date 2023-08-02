МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В среду котировки золота замедлили рост на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций. Инвесторы оценивают решение агентства Fitch понизить кредитный рейтинг США. Позднее на этой неделе рынок будет ждать данных по числу рабочих мне вне сельского хозяйства США, передает Reuters.

Около 13.50 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1945,60 доллара за унцию. Ранее котировки прибавили 0,6% на покупках металла в качестве актива-убежища после того, как агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до АА+ с AAA.

Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,2%, до 1982,50 доллара за унцию.

"Более высокие процентные ставки, в конечном счете, окажут давление на золото. Кроме того, мы наблюдаем укрепление доллара. На ближайшее время котировки застряли в диапазоне 1900-2000 долларов", — отметил Дэниел Павилонис, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

Доллар вырос на 0,4%, до более чем 3-недельного максимума, делая золото более дорогим для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до максимума с 10 июля.

Занятость в частном секторе США в июле повысилась сильнее прогнозов, указав на сохраняющуюся устойчивость рынка труда, которая может защитить страну от рецессии.

В прошлом месяце ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов. Исходя из индикатора FedWatch, рассчитываемого CME, участники рынка видят 83%-ную вероятность того, что ставки ФРС останутся без изменений по итогам сентябрьского заседания.

"Трейдеры и инвесторы не потрясены новостями от Fitch, но настроения на рынке, на фоне которых фондовые индексы США в последнее время достигли новых максимумов этого года, несколько ухудшились", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco.

В фокусе внимания рынка в настоящее время находится отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за июль, который будет представлен в пятницу. Согласно прогнозам, число рабочих мест в июле выросло на 200 000 после роста на 209 000 в июне.

Спот-цены на серебро на момент написания статьи выросли на 0,4%, до 24,44 доллара за унцию, платина подешевела на 0,2%, до 929,60 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 0,3%, до 1243,64 доллара за унцию.