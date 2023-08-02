МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги среды в минусе, трейдеры оценивали решение агентства Fitch о снижении рейтинга США, следует из данных торгов и комментария эксперта. Fitch связало понижение рейтинга США с качеством управления страной

"Является ли понижение рейтинга (США агентством Fitch — прим. ред.) катализатором? Возможно, немного, но в долгосрочной перспективе это не будет основным фактором", — полагает эксперт.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,36% — до 7561,63 пункта, французский CAC 40 — на 1,26%, до 7312,84 пункта, немецкий DAX — на 1,36%, до 16020,02 пункта.

Ранее в ночь на среду международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "АА+" с "ААА". До того подобное происходило в последний раз лишь в августе 2011 года, когда агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США также до "АА+" с "ААА".

"Существует некоторый краткосрочный потенциал, который может привести к фиксации прибыли. В долгосрочной перспективе динамика не изменится. Основными факторами по-прежнему будут более масштабные вопросы, связанные с влиянием денежно-кредитной политики на экономику развитых стран и с тем, увидим ли мы "мягкую посадку" или еще большее ослабление макроэкономики", — приводит агентство Блумберг мнение директора по инвестициям европейской компании Moneyfarm Ричарда Флакса (Richard Flax).