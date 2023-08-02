МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду вырос на 0,4% — пятый день подряд и закрепился выше психологической отметки 3100 пунктов на фоне активно слабеющего рубля, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,41%, до 3106,46 пункта, долларовый РТС упал на 1,48%, до 1040,15 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1,75 рубля, до 94,08 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК ОПЕРСЯ НА СЛАБЫЙ РУБЛЬ

Российский рынок акций в среду продолжил расти – уже пятый торговый день подряд, закрепившись выше ключевого уровня 3100 пунктов по индексу Мосбиржи благодаря слабому рублю.

"Индекс Мосбиржи укрепился выше значения в 3100 пунктов, игнорируя техническую перегретость рынка и отрицательные настроения на внешних площадках на фоне ухудшения кредитного рейтинга США агентством Fitch. Росту российского фондового рынка способствовало ослабление рубля к доллару, что положительно для экспортеров, которые составляют почти 70% индекса Мосбиржи", — комментирует Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Стоимость нефти к 20.31 мск падала на 2,3% до 82,95 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки падали на 0,7-2,1%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,2% до 102,5 пункта, оказывая давление на рисковые активы.

В лидерах роста цены на Московской бирже в основную сессию оказались бумаги ДВМП (+20,4%), дорожающие накануне назначенного на 4 августа годового собрания акционеров.

Также выросли бумаги НМТП (+16,2%), "Совкомфлота" (+7,1%), ЦИАНа (+3,5%), "Татнефти" (+2,2%). Упали бумаги "Норникеля" (-2,3%), ТМК (-1,4%), "Акрона" (-1,2%), "Детского мира" (-1%).

ПРОГНОЗЫ

На российском рынке все более очевидна техническая перегретость, в таких условиях чувствительность к информационному и рыночному фону становится выше, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Любое ухудшение геополитической обстановки или спад сырьевых цен могут спровоцировать локальную коррекцию вниз. Наш прогноз на 3 августа по индексу Мосбиржи – 3025-3125 пунктов", — говорит он.

Индекс Мосбиржи закрепился выше значения 3100 пунктов и выглядит глубоко перекупленным, также полагает Буйлакова.

"Возможна коррекция индекса к 2900 пунктам. При продолжении роста следующий уровень сопротивления расположен у 3160 пунктов", — добавляет она.