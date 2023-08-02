МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в среду ощутимо упала на фоне окончания налогового периода июля и обновила минимумы с марта-апреля прошлого года к основным валютам, торгуемым на Мосбирже, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар и юань на Мосбирже завершили торги среды ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,83 рубля, до 94,16 рубля, юаня — на 23 копейки, до 13,07 рубля, евро — на 1,82 рубля, до 103 рублей ровно.

Доллар и евро в среду максимально подскакивали к максимумам с марта прошлого года: 94,32 рубля и 103 рубля соответственно, юань — с апреля — до 13,02 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 106,7 миллиарда рублей против 32 миллиардов по евро и 93,1 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 1,98%, евро – на 1,8%, юань – тоже на 1,8%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в начале месяца усилил падение к основным валютам на фоне снижения продаж валюты экспортерами из-за окончания налогового периода июля.

"Утратив локальную опору в виде июльского налогового периода и столкнувшись с ухудшением общерыночного фона и усилением доллара на форексе, рубль продолжил выглядеть откровенно слабо. Давления на нацвалюту добавляют обострения в геополитике", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.04 мск падала на 2,1% до 83,1 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки падали на 0,7-2,1%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,2% до 102,5 пункта, оказывая давление на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Инвесторы игнорируют позитив со стороны выросших в июле цен на нефть, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

"Основное давление на рубль исходит со стороны дисбаланса спроса и предложения валюты. Текущего объема предложения импортерам, покупающим валюту, явно не хватает, в то время как параметры импорта восстанавливаются", — добавляет он.

Базово движение рублевого курса по-прежнему определяется соотношением ограниченного притока инвалюты со стороны экспортёров и активного спроса со стороны импортеров, инвесторов и выезжающих за рубеж путешественников, отмечает Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Всплески волатильности также можно объяснить относительно низкой ликвидностью рынка. Минфин в четверг опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июле и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу на следующий период", — добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.