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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230802/841277415.html
Российский рынок акций повысился за основную торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,4%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,41%, до 3106,46... ПРАЙМ, 02.08.2023
рынки, новости, россия, рынок акций рф, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,4%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,41%, до 3106,46 пункта, долларовый РТС упал на 1,48%, до 1040,15 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1,75 рубля, до 94,08 рубля.