МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,4%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций перешел к ощутимому росту во второй половине дня

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,41%, до 3106,46 пункта, долларовый РТС упал на 1,48%, до 1040,15 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1,75 рубля, до 94,08 рубля.