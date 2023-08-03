МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в четверг утром выросли. Спрос на газ со стороны электростанций повысился ввиду снижения ветряной электрогенерации и продления регламентных работ на норвежских объектах газовой инфраструктуры, сообщает Reuters.

Около 08.37 по Гринвичу европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF выросли в цене на 2,30 евро, до 30,00 евро за мегаватт-час. Контракты с поставкой на следующий день подорожали на 1,92 евро, до 28,50 евро за мегаватт-час, согласно данным Refinitiv Eikon.

Фьючерсы на природный газ в Великобритании подорожали на 0,80 пенса, до 70,00 пенсов за терм.

"Совокупный объем заявок на поставки природного газа из Норвегии сократился на 7 млн кубических метров в день, до 306 млн кубических метров в день. Суточная приостановка поставок с месторождения Troll была продлена еще на один день и, судя по всему, сегодня ее влияние будет более значительным", — отметил Ульрих Вебер, аналитик Refinitiv.

Пиковая генерация ветровой энергии в Великобритании в четверг, вероятно, составит около 10,4 гигаватт, а пятницу снизится до 7,2 гигаватт, тогда как совокупные мощности составляют около 23 гигаватт, согласно данным Elexon.

Согласно данным Refinitiv, спрос на природный газ со стороны электростанций в Великобритании в пятницу может увеличиться до 24 млн кубических метров.

Поставки природного газа из России в Европу через территорию Украины стабильны. По сообщениям "Газпрома", объем поставок в четверг составляет 42,4 млн кубических метров, не изменившись по сравнению со средой.

Углеродные кредиты в Европе торговались с повышением на 1,20 евро, по 84,65 евро за тонну.