МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Импорт сырой нефти в азиатские страны вырос в июле до рекордной отметки — Китай и Индия продолжают закупать большие партии российской нефти, предлагаемой со значительным дисконтом, передает Reuters.

В июле совокупный импорт нефти в страны Азии составил 27,92 млн баррелей в день против 27,53 млн баррелей в день в июне и 27,35 млн баррелей в день в мае, следует из данных Refinitiv Oil Research.

В значительной степени усиление импорта обусловлено потреблением в Китае — по данным Refinitiv, в июле КНР импортировала 12,04 млн баррелей в день. Минувший месяц оказался третьим подряд, когда импорт нефти в Китай превысил 12 млн баррелей в день.

Россия остается ключевым поставщиком нефти для Китая — из этой страны импорт составил 2,04 млн баррелей в день против 2,56 млн баррелей в день месяцем ранее.

Несмотря на некоторое сокращение, поставки из России превышали импорт из Саудовской Аравии. По данным Refinitiv, ввоз нефти в Китай из Саудовской Аравии в июле составил 1,82 млн баррелей в день против 1,94 млн баррелей в день в июне.

Уменьшение импорта и из России, и из Саудовской Аравии, вероятно, стало следствием дополнительных сокращений добычи, заявленных двумя этими странами.

Китай нарастил импорт из других стран, в том числе наиболее заметно — из Анголы. В июле оттуда в Китай поступало 900 тыс баррелей в день против 450 тыс баррелей в день в июне и 515 тыс баррелей в день в среднем за 1-ю половину 2023 года.

Увеличились также поставки из Омана — до 910 тыс баррелей в день в июле с 760 тыс баррелей в день в июне. Это сделало Оман четвертым по величине поставщиком нефти в Китай после России, Саудовской Аравии и Ирака.

Ускорение импорта в КНР в значительной степени определяется активным пополнением коммерческих и стратегических запасов нефти. Китай, вероятно, пополнял свои запасы на 2,1 млн баррелей в день в июне и в среднем на 950 тыс баррелей в день за первое полугодие 2023 года, следует из расчетов Refinitiv.

Китай не раскрывает информацию по запасам — оценки Refinitiv выполнены на основе данных КНР по импорту, добыче и нефтепереработке.

Участники рынка задаются вопросом, выросли ли цены на нефть в достаточной степени для того, чтобы китайские перерабатывающие компании сократили импорт и использовали свои обширные запасы.

В ходе торгов в среду фьючерсы на нефть марки Brent достигли 85,99 доллара за баррель, максимума с середины апреля. На динамику фьючерсов повлияли уменьшение добычи ОПЕК+ и устойчивый спрос в Азии.

Другие крупные азиатские покупатели также нарастили импорт нефти в июле. Так, ее ввоз в Индию, согласно оценкам, составил 4,94 млн баррелей в день, что соответствует 5-месячному максимуму.

Индийские нефтеперерабатывающие компании продолжают активно покупать дешевую нефть из России. В июле поставки российской нефти достигли исторического максимума, 2,08 млн баррелей в день.

Вместе с тем, сокращение добычи в России наряду с намерением повысить экспортные цены могут поумерить темпы импорта в Индию в следующие месяцы.

Импорт нефти в Японию в июле оценивается в 2,49 млн баррелей в день против 2,11 млн баррелей в день месяцем ранее. Южная Корея импортировала примерно 2,76 млн баррелей в день против 2,53 млн баррелей в день в предыдущем месяце.

Еще один важный фактор — договоренности по июльским поставкам были, скорее всего, достигнуты в марте-мае, когда цены на нефть понижались. Фьючерсы на нефть Brent 4 мая упали до 71,28 доллара.

Последовавшее за тем восстановление цен повысило стоимость импорта, что может умерить аппетиты азиатских покупателей, особенно Индии — обычно ее считают более чувствительной к колебанию цен, чем развитые экономики Восточной Азии.