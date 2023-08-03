МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Европейские рынки акций в среду значительно снижаются после пересмотра статистиками в меньшую сторону показателя деловой активности в еврозоне за прошлый месяц, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы Европы теряют почти два процента

По состоянию на 12.07 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,37%, до 7 458,36 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,95%, до 7 2843,67 пункта, немецкий DAX — на 0,8%, до 15892,55 пункта.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле снизился до 48,6 пункта с 49,9 пункта в июне. Предварительная оценка показывала значение в 48,9 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг стран валютного блока также снизился сильнее ожиданий – до 50,9 пункта с 52 пунктов ранее.

Позднее в четверг трейдеры также будут оценивать итоги заседания британского центробанка (Банка Англии). Ожидается, что он повысит ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта (соответствует 25 базисным пунктам), до 5,25%. Впрочем, некоторые эксперты не исключают и более сильного повышения.

"Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня в 7,9% еще слишком далека от целевых уровней Банка Англии, так что повышение на 50 базисных пунктов нельзя полностью исключать, однако, учитывая тяжелый макроэкономический фон, в этот раз меньшее повышение перевешивает", — цитирует агентство Блумберг главного рыночного стратега Barclays Private Bank Жульена Лафарга (Julien Lafargue).