МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций после невыраженной динамики в начале торгов днем перешел к росту примерно на 0,8% на фоне слабости отечественной валюты, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Российский рынок акций стабилен по индексу Мосбиржи

К 14.32 мск индекс Мосбиржи растет на 0,75%, до 3129,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1049,52 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,07%, до 83,14 доллара за баррель.

"Российский рынок в начале торгов повторил вчерашний сценарий: позитивное открытие не получило продолжения, произошла резкая просадка, но этот импульс также не перешел в устойчивую тенденцию. Наши фондовые индикаторы устремились вверх. Внешний фон после нашего открытия быстро ухудшался: рынки акций и нефтяные цены испытали еще одну серьезную просадку, но вскоре перешли к восстановлению. Дополнительным драйвером роста индекса Мосбиржи выступает слабость рубля, который не смог развить восходящую коррекцию", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

К 14.32 мск в лидерах роста вторую торговую сессию подряд оказались акции НМТП (+10,33%). Также ощутимо в отсутствие новостей подскакивают обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+9,66%). Кроме этого, заметно растут акции ВТБ (+5,63%), "Белуги" (+4,38%), расписки Ozon (+3,71%), и акции "Новатэка" (+2,07%).

"Акции ВТБ дорожают на новостях о повышении ставки по ипотеке на 0,9% с 1 августа, так как это будет способствовать росту процентного дохода банка. Кроме того, руководство группы сообщает о полном восстановлении рынка кредитования в России, а также о предложении счетов в индийских рупиях для розничных клиентов, что в перспективе может увеличить объемы денежных депозитов", — считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Сильнее всего понижаются подскакивавшие на вчерашних торгах акции ЧМК (-7,25%) и ДВМП (-3,61%). Также заметно дешевеют расписки Qiwi (-0,99%), "Русагро" (-0,79%) и акции "Норникеля" (-0,63%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи может закрыться на положительной территории при отсутствии серьезных отрицательных драйверов на российском рынке, при этом к концу торговой сессии индекс может сдать часть роста первой половины дня", — говорит Анна Буйлакова из "Финама".

Бабин полагает, что в случае, если внешние факторы не ухудшатся, то индекс Мосбиржи может продолжить расти с ближайшей целью на отметке 3158 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 3 августа: диапазон 3100–3160 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1030–1065 пунктов", — заключает Чернов.