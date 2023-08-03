МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг стабилизировались после того, как замедление деловой активности еврозоны спровоцировало приток средств в активы-убежища. Между тем цены остаются около 3-недельных минимумов на фоне укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций, сообщает Reuters.

Около 10.15 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1935,59 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки опустились к минимуму с 11 июля. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,2%, до 1971,10 доллара за унцию.

По словам независимого аналитика Росса Нормана, цены на золото пытаются расти на фоне в целом медвежьей ситуации. "Краткосрочные перспективы цен на золото несколько пессимистичны, однако не слишком негативны, поэтому снижение котировок можно использовать как хорошую возможность для покупки", — добавил он.

Спад деловой активности еврозоны в июле оказался сильнее, чем считалось ранее. Кроме того, индекс цен производителей еврозоны в июне снизился шестой месяц подряд.

Член Управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта отметил, что выступает за сохранение высоких процентных ставок в течение длительного времени, а не за их дальнейшее повышение, поскольку риски инфляции сбалансированы, а экономическая активность низкая.

Повышение процентных ставок делает золото, не приносящее гарантированного дохода, менее привлекательным для инвесторов.

В среду котировки золота упали на 0,5% после выхода более позитивных, чем ожидалось, данных по числу рабочих мест в частном секторе США. Эти данные создали пространство для дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и поспособствовали росту доллара к 4-недельному максимуму, а доходности казначейских облигаций — к 9-месячному максимуму.

На рынке ожидают данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые выйдут в пятницу.

Инвесторы оценивают решение Fitch о снижении кредитного рейтинга США. По словам Нормана, цены на золото не смогли продемонстрировать ралли на этих новостях, вероятно, ввиду оттока средств из золотых ETF.

Спот-цены на серебро на момент написания статьи снизились на 0,7%, до 23,57 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 917,01 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 1%, до 1230,28 доллара за унцию.