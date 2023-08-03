МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В четверг котировки олова подскочили на новостях о том, что власти региона Ва в Мьянме ввели запрет на горнодобывающую промышленность с августа. Однако большинство других промышленных металлов снижаются в цене из-за укрепления доллара и опасений по поводу перспектив мирового спроса, пишет Reuters.

Около 11.20 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на олово на LME выросли в цене на 1,8%, до 27 910 долларов за тонну. Ранее в ходе сессии котировки подскочили на 3,8%.

Наиболее активно торгующиеся сентябрьские фьючерсы на олово на Шанхайской фьючерсной бирже завершили сессию с повышением на 1,3%, до 229 920 юаней (31 963,52 доллара) за тонну.

О запрете на добычу оловянной руды в регионе Ва было объявлено 1 апреля. Международная оловянная ассоциация (ITA) подтвердила, что власти региона Ва в Мьянме ввели запрет на горнодобывающую промышленность с августа.

В четверг в ITA сообщили, что этот запрет затормозит производство олова в Китае во второй половине 2023 года, не уточнив предполагаемых масштабов сокращения.

За истекший период года цены на олово продемонстрировали самую сильную динамику среди торгующихся на LME металлов, прибавив 13%. Тем не менее дальнейший устойчивый рост маловероятен, считает аналитик Citi Том Малкуин.

"Олово — это важный источник дохода для местных властей (региона Ва). Интересно, как долго продлится запрет", — добавил он.

"Спрос на олово очень низкий и, несмотря на запрет на добычу руды в Мьянме, предложение из Южной Америки и Индонезии во 2-м квартале было устойчивым", — отметил Малкуин.

Согласно прогнозу Citi, цена олова на LME может достичь 25 000 долларов за тонну.

Устойчивость доллара оказывает давление на котировки других цветных металлов, делая их менее привлекательными для держателей иных валют.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 0,1%, до 2206,50 доллара за тонну, а цинк подешевел на 0,6%, до 2468 долларов за тонну.

"Вышли довольно слабые индексы менеджеров по снабжению (PMI) Китая, причем особенно низкой оказалась активность в сфере услуг, что говорит не в пользу роста цен на цветные металлы", — отметил Эдвард Гарднер из Capital Economics.

"Это сложная ситуация для рынка цветных металлов, и мы ожидаем, что котировки будут оставаться почти без изменений до конца года", — добавил он.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,2%, до 8523,50 доллара за тонну, свинец подешевел на 0,1%, до 2145 долларов за тонну, а никель упал в цене на 0,1%, до 21 540 долларов за тонну.