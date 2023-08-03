МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг пытается восстанавливаться после падения в предыдущие дни к основным валютам, торгуемым на Мосбирже, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль умеренно укрепляется на торгах утром

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.53 мск снижался на 12 копеек, до 94,04 рубля, евро — на 30 копеек, до 102,70 рубля, юаня — не менялся около 13,07 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 114,8 миллиарда рублей против 30,1 миллиарда по евро и 94,2 миллиарда по доллару.

Доллар при этом терял к рублю 0,1%, евро — 0,3%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты пытается стабилизироваться-восстанавливаться к основным валютам, однако эти попытки остаются осторожными.

"Не способствует развитию устойчивого восстановления новость о том, что в очередной месячный период в рамках исполнения бюджетного правила впервые за долгое время будет покупаться валюта. Правда, ее объем сопоставим с продажей в завершающемся периоде, и в целом небольшой относительно дневного оборота торгов ключевыми валютными парами", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Поэтому данные операции по-прежнему будут слабо влиять на динамику рубля. Тем более, что за счет стартовавших в августе продаж юаней из ФНБ для его инвестиций, в сумме на рынке будет реализовываться небольшой объем иностранной валюты", — добавляет он.

Минфин России возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила впервые с января 2022 года — объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день.

Стоимость нефти к 16.53 мск росла на 0,9% до 83,9 доллара за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Слабость рубля, вероятно, по-прежнему связана со слабостью счета текущих операций, считает Евгений Линчик из УК "Первая".

"Рост цен на нефть в июле с некоторым лагом переносится в выручку компаний-экспортеров, поэтому данный фактор не оказывает заметной поддержки курсу рубля на текущий момент. При этом импорт, а также спрос на валюту в рамках сезона отпусков остаются высокими", — добавляет он.

Ключевым фактором для рубля остается сальдо платежного баланса, положительной суммы которого по-прежнему не хватает даже для сдерживания нисходящей динамики российской валюты, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".