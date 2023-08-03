МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", подаст на регистрацию в Банк России свой проспект глобальных депозитарных расписок (ГДР), чтобы обеспечить непрерывный допуск к торгам своими ГДР на Московской бирже, сообщает компания.

"X5 Group… сообщает об утверждении и выпуске проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании. Проспект будет подан на регистрацию в Банк России и выпущен на рынок после одобрения регулятором", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этим шагом ритейлер стремится обеспечить "непрерывный допуск к торгам своими ГДР" на Московской бирже независимо от листинга на других площадках.

"Компания не ожидает каких-либо ограничений на торговлю своими ГДР на Московской бирже в связи с процессом регистрации проспекта эмиссии. Никаких дополнительных действий со стороны держателей ГДР компании не требуется", — добавляется в сообщении.

Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила 3 марта 2022 года торги депозитарными расписками российских компаний, среди них ГДР X5 Group. После этого, в сентябре, президент компании Екатерина Лобачева в интервью рассказала, что ритейлер изучает возможность листинга ГДР на Гонконгской бирже, однако окончательного решения еще нет.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 2 августа под управлением компании находится 22 800 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дёшево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".