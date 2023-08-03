МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 1,3% и обновил максимум с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,33%, до 3147,80 пункта, долларовый РТС — на 0,62%, до 1046,57 пункта.