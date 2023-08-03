2023-08-03T19:00:39+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230803/841287932.html
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 1,3% и обновил максимум с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 03.08.2023
рынки, новости, россия, рынок акций, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 1,3% и обновил максимум с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,33%, до 3147,80 пункта, долларовый РТС — на 0,62%, до 1046,57 пункта.