МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Европейские рынки акций в четверг снизились после оглашения решения Банка Англии по ставке и публикации статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Банк Англии ожидаемо повысил учетную ставку

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,43% — до 7529,16 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 7260,53 пункта, немецкий DAX — на 0,78%, до 15894,35 пункта.

Ранее в четверг стал известно, что Банк Англии по итогам августовского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25% с 5%. При этом решение банка совпало с прогнозом аналитиков. Также регулятор отметил, что если появятся признаки более устойчивого инфляционного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики.

Кроме того, агентство S&P Global сообщило, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле снизился до 48,6 пункта с 49,9 пункта в июне. Предварительная оценка показывала значение в 48,9 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.