МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Московская биржа после включения ее в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА) может запустить краткосрочные ЦФА на денежные требования, следует из сообщения торговой площадки. ЦБ включил Мосбиржу в реестр операторов финактивов

"В настоящее время у Московской биржи в проработке находятся несколько кейсов. Пилотным проектом Московской биржи могут стать краткосрочные ЦФА на денежные требования. В дальнейшем будут представлены другие сценарии и инструменты", — говорится в сообщении биржи.

Ранее Банк России включил Московскую биржу первой в реестр операторов обмена ЦФА. Также регулятор принял решение о согласовании правил оказания Национальным расчетным депозитарием (НРД), входящим в группу Московской биржи, услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, и включении НРД в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА. Лондонская фондовая биржа прекратит торги депозитарными расписками "Полюса"

"Мы создаем инфраструктуру для начала деятельности с юридическими лицами и продолжим ее расширять на новые классы активов и клиентские сегменты. Необходима интероперабельная связь с различными операторами информационных систем, организация клиринга, единая витрина, понятный клиентский путь и сервисы. Цифровой рубль и развитие денежных расчетов могут решить вопрос единого кошелька клиента. Все это позволит обеспечить и упростить доступ физическим лицам и расширить возможности юридических лиц", — сказал директор по цифровым активам Московской биржи Сергей Харинов.

"В качестве оператора информационной системы НРД планирует помогать эмитентам и инвесторам развивать продукты на базе ЦФА. Для таких продуктов важна скорость выпуска, гибкость и технологичность. Все эти факторы вместе с технологиями распределенного реестра обеспечат высокий уровень доверия участников к новому формирующемуся рынку. Включение НРД в реестр операторов информационной системы — первый и очень важный шаг к формированию и расширению продуктовой линейки ЦФА", — говорит председатель правления НРД Виктор Жидков.