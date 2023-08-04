МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В пятницу цены на нефть остаются на позитивной территории и нацеливаются на рост по итогам шестой недели подряд. Решения Саудовской Аравии и России о сокращении добычи в сентябре оказывают поддержку рынку, сообщает Reuters.

По состоянию на 08.25 по Гринвичу октябрьские фьючерсы на нефть Brent прибавили 43 цента, до 85,57 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 47 центов, до 82,02 доллара за баррель.

"Сам по себе нефтяной рынок выглядит вполне неплохо. Однако ситуация на нем уже много лет зависит от (внешних) факторов, и, хотя мы часто предпочитаем думать, что наш (нефтяной) рынок стоит особняком от динамики на других торговых площадках, в действительности это не так", — отметил Джон Эванс из PVM.

"Нефтяной рынок является одним из крупных звеньев в общей цепи мировых рынков, и, пока макроэкономические данные продолжают подавать неутешительные сигналы (экономического) роста, колебания нефтяных цен будут продолжаться", — добавил он.