МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Текущая неделя может оказаться для цен на золото худшей за последние полтора месяца. Инвесторы предполагают, что безработица остается низкой, а значит процентные ставки в США и далее будут высокими — это поддерживает доходность казначейских облигаций и доллар, передает Reuters.

Спот-цены на золото понизились на 0,1%, до 1 932,09 доллара за унцию, на 10.46 по Гринвичу, а фьючерсы на золото — на 0,1%, до 1 967,2 доллара.

"Рынок постепенно свыкается с тем, что ставки могут остаться высокими на более длительное время", — полагает Харшаль Барот, старший консультант в MetalsFocus.

"Доллар укрепляется даже после понижения кредитного рейтинга США, так что этот потенциально позитивный (для цен на золото) фактор пока не оказывает влияние на рынок", — добавляет он.

Цены на золото понизились на этой неделе более чем на 1,4%, откатившись к минимумам 11 июля в четверг, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций взлетела до максимального уровня с ноября после сильных данных по рынку труда.

Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США будут опубликованы в 12.30 по Гринвичу. Предполагается, что это число выросло на 200 тыс. в прошлом месяце после роста на 209 тыс. в июне, в то время как уровень безработицы устойчиво держится у минимумов за многие десятилетия.

"Американская экономика может избежать скатывания в рецессию, несмотря на значительное повышение процентных ставок. Если сегодня данные по рынку труда подтвердят это, то цены на золото поначалу будут понижаться, — пишут аналитики Commerzbank. — Напротив, данные по инфляции на следующей неделе, скорее всего, будут свидетельствовать в пользу того, что ФРС в июле завершит цикл повышения ставки".

Спот-цены на серебро понизились на 0,4%, до 23,45 доллара за унцию, на платину — на 0,3%, до 911,18 доллара. И серебро, и платина могут закончить на отрицательной территории уже третью неделю подряд.

Палладий подешевел на 0,7%, до 1 249,37 доллара, однако по итогам недели его цена может немного вырасти.