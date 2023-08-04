МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу прибавили примерно 1% и нацеливаются на рост по итогам шестой недели подряд. Как сообщает Reuters, решения Саудовской Аравии и России о сокращении добычи в сентябре оказывают поддержку рынку.

По состоянию на 15.13 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 74 цента, или 0,9%, до 85,88 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 72 цента, или 0,9%, до 82,27 доллара за баррель.

"Учитывая продление добровольного сокращения добычи (Саудовской Аравией и Россией), дефицит предложения на рынке в сентябре может превысить 1,5 млн баррелей в день, тогда как в июле и августе он, по оценкам, может составить около 2 млн баррелей в день", — сообщили аналитики UBS.

По итогам этого года рост мирового спроса на нефть может составить 2,4 млн баррелей в день, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак после министерского заседания ОПЕК+.

По итогам пятничного заседания министерский мониторинговый комитет рекомендовал придерживаться ранее утвержденных квот на добычу. При этом комитет оставил за альянсом право в любой момент предпринять дополнительные шаги, что указывает на вероятность очередного снижения добычи в случае ухудшения ситуации на рынке, добавили в UBS.

По прогнозам UBS, нефть Brent будет торговаться в диапазоне 85-90 долларов в ближайшие месяцы.