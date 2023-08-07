МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В понедельник нефтяные фьючерсы торгуются с понижением, но остаются вблизи максимумов с середины апреля. Как сообщает Reuters, решения Саудовской Аравии и России о сокращении добычи в сентябре, которое поможет ограничить мировое предложение, оказывают поддержку рынку.

По состоянию на 06.40 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 15 центов, или 0,2%, опустившись до 86,09 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 15 центов, или 0,2%, до 82,67 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели оба контракты выросли в цене 6-ю неделю подряд, продемонстрировав самое длительное ралли с декабря 2021 года по январь 2022 года.

"Бычья (динамика цен на нефть) соответствует нашим оптимистичным прогнозам на второе полугодие по сравнению с первой половиной года", — отметил Сувро Саркар, аналитик DBS Bank.

"Однако дальнейший потенциал роста, вероятно, будет ограничен, и цены на нефть (Brent) могут консолидироваться в районе 85 долларов из-за сохраняющихся опасений по поводу темпов восстановления экономики КНР. Кроме того, рынки сомневаются в том, что Саудовская Аравия и Россия смогут длительно сокращать добычу и экспорт соответственно, учитывая объем свободных (добывающих) мощностей", — добавил эксперт.

Последние недели нефтяной рынок получал поддержку ввиду надежд на завершение цикла повышения процентных ставок ФРС, сокращения добычи ОПЕК+ и идеи о том, что стимулирующие меры Пекина позволят восстановить спрос на нефть после разочаровывающих показателей 2-го квартала.

В четверг Саудовская Аравия продлила добровольное дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день до конца сентября, заявив, что данная инициатива может быть продлена, а добычи снижена еще более существенно. Ожидается, что в сентябре страна будет добывать около 9 млн баррелей в день.

Россия намерена в сентябре снизить экспорт на 300 000 баррелей в день.

Кроме того, на прошлой неделе был серьезно поврежден российский военный корабль в результате атаки на военно-морскую базу РФ в Новороссийске. Недавно порт Новороссийска, на который приходится 2% мировых поставок нефти, возобновил работу.

В субботу Саудовская Аравия повысила цены реализации нефти в сентябре на большинство своих сортов для Азии. Это третье подобное повышение.

Сокращение добычи ОПЕК+, стимулирующие меры КНР и улучшение экономических перспектив США оказывают поддержку котировкам нефти, отмечает аналитик CMC Markets Тина Тэн. Однако цены приближаются к краткосрочному сопротивлению, которое располагается на апрельских максимумах.

Если котировки нефти WTI уверенно пробьют вверх 84,00 доллара, им отроется путь к отметке 93,50 доллара, считает Тони Сайкамор, аналитик IG.

На этой неделе инвесторы будут ждать выхода экономических данных Китая, чтобы оценить шансы на дополнительные стимулирующие меры Пекина.

Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 4 единицы, до 525 единиц. Показатель снизился до минимума с марта 2022 года восьмую неделю подряд. Число газовых установок осталось без изменений, на уровне 128 единиц.