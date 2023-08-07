МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В понедельник цены на медь снижаются ввиду небольшого укрепления доллара. Кроме того, рынок не очень оптимистично оценивает перспективы спроса на металл в условиях ожидающегося роста предложения из КНР, передает Reuters.

В 07.25 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,3%, до 8548,50 доллара за тонн, после небольшого снижения по итогам прошлой недели.

Сентябрьские фьючерсы на медь на SHFE завершили торги с понижением на 0,4%, по 69 030 юаней (9597,10 доллара) за тонну.

Индекс доллара растет, ослабляя привлекательность металла, номинированного в долларах, для держателей иных валют.

Позднее на этой неделе инвесторы будут ждать публикации данных США и КНР по инфляции, чтобы оценить состояние двух крупнейших экономик. В прошлую пятницу были анонсированы противоречивые данные США по занятости.

Кроме того, участники рынка обеспокоены перспективами спроса на металлы в Китае, учитывая, что анонсированные стимулирующие меры пока не смогли существенно укрепить его.

Предложение меди в Китае ограничено в связи со снижением импорта в последние месяцы. В результате этого премия на спот-рынке подскочила до 30-дневного максимума 285 юаней за тонну на прошлой неделе.

Впрочем, предложение должно вырасти в августе, поскольку многие металлургические предприятия возобновляют работу после летних регламентных работ. Росту производства также может способствовать увеличение прибыли на фоне усовершенствования процесса обработки медного концентрата.

По оценкам Shanghai Metals Market, производство рафинированной меди в августе может достигнуть рекордного максимума 986 100 тонн. В прошлом месяце показатель вырос до 925 900 тонн, превысив ожидания.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,1%, до 2235,50 доллара за тонну, свинец подорожал на 1%, до 2149,50 доллара, олово подешевело на 0,4%, до 27 595 долларов. Цинк торговался без изменений, по 2503 доллара, никель подешевел на 0,1%, до 21 285 долларов.