МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника укрепился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 95,28 рубля и 13,24 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. "Он за все ответит": Зеленскому вынесли приговор

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 41 копейку, до 95,28 рубля, юаня — на 9 копеек, до 13,24 рубля, евро — на 31 копейку, до 105,3 рубля.