2023-08-07T19:07:36+03:00
2023-08-07T19:07:36+03:00
2023-08-07T19:07:36+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230807/841326333.html
Доллар завершил снижением торги понедельника на российской бирже
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Рубль по итогам торгов понедельника укрепился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 95,28 рубля и 13,24 рубля соответственно, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 07.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника укрепился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 95,28 рубля и 13,24 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 41 копейку, до 95,28 рубля, юаня — на 9 копеек, до 13,24 рубля, евро — на 31 копейку, до 105,3 рубля.