2023-08-08T08:39:16+03:00
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2023
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Стоимость меди падает во вторник утром
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. Цена на медь во вторник утром снижается после выхода макроэкономических данных в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск сентябрьский фьючерс на медь на... ПРАЙМ, 08.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром снижается после выхода макроэкономических данных в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,22% — до 3,832 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,03%, до 8 485 долларов, алюминия — на 0,11%, до 2 230 долларов, цинка — на 0,3%, до 2 496,5 долларов.
Экспорт из Китая за январь-июль снизился в годовом выражении на 5%, импорт — на 7,6%, а за июль эти показатели упали на 14,5% и 12,4% год к году соответственно.
Рынки промышленных металлов чувствительны к экономическим показателям Китая — одного из крупнейших импортеров меди в мире.