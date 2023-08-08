МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром снижается после выхода макроэкономических данных в Китае, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к основным мировым валютам укрепляется на новостях из Китая

По состоянию на 8.27 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,22% — до 3,832 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,03%, до 8 485 долларов, алюминия — на 0,11%, до 2 230 долларов, цинка — на 0,3%, до 2 496,5 долларов.

Экспорт из Китая за январь-июль снизился в годовом выражении на 5%, импорт — на 7,6%, а за июль эти показатели упали на 14,5% и 12,4% год к году соответственно.

Рынки промышленных металлов чувствительны к экономическим показателям Китая — одного из крупнейших импортеров меди в мире.