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https://1prime.ru/Financial_market/20230808/841329595.html
Цена на золото падает на фоне укрепления доллара
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https://россиясегодня.рф
. Стоимость золота во вторник утром немного снижается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на... ПРАЙМ, 08.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром немного снижается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,15 доллара, или на 0,11%, до 1 967,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,02% — до 23,227 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,23%, до 102,28 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным при покупке драгоценного металла в другой валюте и наоборот.
Рынки пребывают в ожидании статистики по инфляции в США за июль, публикация которой состоится в четверг днем. Аналитики полагают, что годовая инфляция там в прошлом месяце ускорилась до 3,3% с 3% в июне. Показатель может остаться выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2%. Так, макростатистика может повлиять на курс доллара, который отражается на котировках драгметалла.