МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром немного снижается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть незначительно растут после выхода данных китайской таможни

По состоянию на 8.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,15 доллара, или на 0,11%, до 1 967,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,02% — до 23,227 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,23%, до 102,28 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным при покупке драгоценного металла в другой валюте и наоборот.

Рынки пребывают в ожидании статистики по инфляции в США за июль, публикация которой состоится в четверг днем. Аналитики полагают, что годовая инфляция там в прошлом месяце ускорилась до 3,3% с 3% в июне. Показатель может остаться выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2%. Так, макростатистика может повлиять на курс доллара, который отражается на котировках драгметалла.