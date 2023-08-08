МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций теряет 0,57% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе снижаются после открытия торгов во вторник

К 10.01 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,57%, до 3066,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1008,34 пункта.