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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230808/841332897.html
Российский рынок акций снижается в начале торгов вторника
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. Российский рынок акций теряет 0,57% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. К 10.01 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,57%, до 3066,57 пункта,... ПРАЙМ, 08.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций теряет 0,57% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,57%, до 3066,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1008,34 пункта.