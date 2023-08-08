МИНСК, 8 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения с РФ о проспектах ценных бумаг, говорится в опубликованном на правовом интернет-портале страны указе главы государства. В Белоруссии заявили об успешной адаптации к западным санкциям

"Одобрить проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в указе.

Указ предоставляет правительству Белоруссии полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешая при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В октябре прошлого года минфин России сообщал, что РФ и Белоруссия обсуждают механизм взаимного признания эмиссионных документов, упрощающий допуск эмитентов на финансовые рынки двух государств. Работа ведется в рамках договора о создании Союзного государства.

Требования к информации, содержащейся в проспекте эмиссии, необходимой для принятия уполномоченным органом принимающей стороны о допуске эмитента к рынку предусматриваются проектом готовящегося соглашения с учетом требований, предъявляемых законодательством Белоруссии и РФ, отмечали в российском минфине. Проект соглашения о проспектах ценных бумаг позволит упростить допуск эмитентов Белоруссии и Российской Федерации к рынку РФ и Белоруссии соответственно, подчеркивали там.