МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник корректируется вниз третью торговую сессию подряд после предшествовавшего уверенного роста и обновления максимума с февраля прошлого года — немного ниже 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов, следует из данных Московской биржи. Международные фондовые индексы за 7 августа

Индекс Мосбиржи к 11.10 мск падает на 1,56%, до 3035,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,81%, до 998,59 пункта.

В особенности дешевеют бумаги НМТП (-6,1%), "Глобалтранса" (-2,6%), "Росагро" (-2,4%), ММК (-1,5%), "Яндекса" (-1,4%), "Русала" (-1,6%).

Стоимость нефти сорта Brent тем временем падает на 1,1% до 84,4 доллара за баррель. Курс доллара прибавляет 55 копеек, достигая 95,83 рубля после снижения в понедельник на 41 копейку, до 95,28 рубля.

"Пока коррекция на российском рынке акций выглядит технической в силу локального перегрева рынка, а глубина и продолжительность ее будет зависеть от того, увидим ли мы разворот цен вниз на товарных рынках, курса рубля — вверх и как скоро это произойдет", — комментирует Александр Власенко из компании "РСХБ Управление активами".