МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Группа "Мать и дитя" сообщает о завершении процедуры смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок (ГДР), следует из сообщения компаний. Российский рынок акций снижается третью сессию подряд

"Группа компаний "MD Medical", один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, сообщает о завершении процедуры смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок компании… Новым депозитарием компании является RCS Issuer Services S.AR.L, соглашение с которым вступило в силу 08.08.2023", — говорится в сообщении.

О том, что группа компаний "MD Medical" собирается сменить банк-депозитарий по программе ГДР, компания сообщила в начале апреля. Ранее банком-депозитарием, управляющим программой ГДР Компании, был JPMorgan Chase Bank N.A.