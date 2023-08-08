2023-08-08T11:40:44+03:00
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2023-08-08T11:40:44+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230808/841334667.html
Группа "Мать и дитя" сменила банк-депозитарий
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. Группа "Мать и дитя" сообщает о завершении процедуры смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок (ГДР), следует из сообщения компаний. "Группа компаний... ПРАЙМ, 08.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Группа "Мать и дитя" сообщает о завершении процедуры смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок (ГДР), следует из сообщения компаний.
"Группа компаний "MD Medical", один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, сообщает о завершении процедуры смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок компании… Новым депозитарием компании является RCS Issuer Services S.AR.L, соглашение с которым вступило в силу 08.08.2023", — говорится в сообщении.
О том, что группа компаний "MD Medical" собирается сменить банк-депозитарий по программе ГДР, компания сообщила в начале апреля. Ранее банком-депозитарием, управляющим программой ГДР Компании, был JPMorgan Chase Bank N.A.