МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Топливо из Белоруссии, которое сейчас торгуется на российской бирже, вряд ли уйдет с рынка России даже при снижении топливного демпфера в два раза, поскольку альтернативы для белорусских продавцов по сути нет, поделились мнением с РИА Новости эксперты. Белоруссия и ОАЭ проведут переговоры по свободной торговле услугами

Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что сокращение бюджетных выплат по демпферу вдвое может привести к уходу с российского рынка топлива из Белоруссии. При этом, по словам источников издания, белорусское дизтопливо составляет существенную долю в биржевых продажах в РФ, а повышение биржевых цен до рекордных значений было связано как раз с ожиданием сокращения этих объемов или даже прекращения поставок.

"По сути дела, вся прибыльность, большая часть экономики белорусской нефтепереработки сформирована за счет льготных цен от России. И я не думаю, что они смогут реально куда-то уйти, потому что любые поставки, даже в направлении Казахстана, будут на порядок менее эффективны, чем в Россию. Поэтому альтернатив нет. Я думаю, что они активно лоббируют свои интересы, но в итоге ничего не изменится", — считает вице-президент Независимого топливного союза (НТС), зампредседателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман также считает уход белорусского топлива с биржи РФ маловероятным из-за отсутствия экспортных альтернатив. "По политическим причинам белорусским НПЗ сложно поставлять топливо кому-либо из ближайших соседей, кроме России, а экспорт в более дальние страны осложнён отсутствием выхода к морю. Из-за этих факторов белорусские НПЗ и были вынуждены перенаправить поставки на рынок РФ в прошлом году", — пояснил эксперт.

Осенью прошлого года "Коммерсант" сообщал со ссылкой на источники, что российский "Промсырьеимпорт" начал закупать дизельное топливо в Белоруссии и продавать его на бирже в РФ с 10 октября. При этом "Промсырьеимпорт" будет получать выплаты из бюджета РФ по демпферу за это топливо.

Демпфирующий механизм, в частности, подразумевает выплаты из госбюджета при разнице внутренних и экспортных цен на топливо. Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, вносящий комплексные изменения в Налоговый кодекс. Документ, в том числе корректирует топливный демпфирующий механизм, что на 50% сокращает субсидии нефтяным компаниям с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу.