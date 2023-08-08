МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки во вторник снижаются, как и доходность гособлигаций. Инвесторы оценивают свежие экономические данные в Китае и ждут ключевой инфляционной статистики, которая выйдет в США в четверг. Фондовые европейские рынки нацелены на рост в начале торгов

Акции банков в еврозоне резко упали после того, как власти Италии одобрили 40%-ный налог на сверхприбыль кредиторов за 2023 год, а Moody's понизило кредитные рейтинги нескольких небольших и средних американских банков.

Общемировой индекс MSCI опустился на 0,23% после вчерашнего роста на 0,5%. Азиатский индекс MSCI без учета Японии упал на 1,11%.

Макроданные показали, что импорт в Китай в июле сократился на 12,4%, намного сильнее ожидавшегося спада на 5%. Экспорт при этом снизился на 14,5% против ожидавшегося снижения на 12,5%.

Панъевропейский STOXX 600 потерял 0,26%, а немецкий DAX — 0,33%. Британский FTSE 100 утром понизился на 0,29%.

"Это классическая спокойная сессия, в которой инвесторы избегают рисков. Фьючерсы на фондовые индексы снижаются под руководством азиатских индикаторов, а ставки также падают, — отметил Тимоти Граф, директор State Street по макроэкономической стратегии в EMEA. — Данные по балансу внешней торговли [Китая] оказались ужасными".

Фьючерсы на американский S&P 500 понизились на 0,29% после роста в понедельник на 0,9%. Фьючерсы на Nasdaq потеряли 0,39%.

По словам Графа, тревожные новости от китайского крупного и нестабильного сектора недвижимости также давят на рынки.

Country Garden, крупнейший в Китае частный застройщик, сегодня заявил, что не выплатил два купона по долларовым облигациям, срок платежа по которым наступил 6 августа. Это усилило беспокойство насчет стресса в секторе недвижимости.