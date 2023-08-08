МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник на европейской сессии достигли самого низкого почти за месяц уровня. Как сообщает Reuters, слабые данные Китая по торговле и продажам автомобилей усугубили опасения относительно перспектив спроса.

По состоянию на 09.30 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME демонстрировали снижение третий день подряд, потеряв 1,8% и торгуясь по 8335 долларов за тонну. Это самая низкая цена с 11 июля.

В мае цены на медь на LME опустились ниже 8000 долларов за тонну, достигнув минимума почти за шесть месяцев. В январе же цены на медь выросли до 9550,50 доллара за тонну.

Инвесторы распродавали цветные металлы во вторник после выхода данных Китая, свидетельствующих о более стремительных, чем ожидалось, темпах падения импорта и экспорта в июле. Это создает угрозу для перспектив роста второй по величине экономики мира.

"Данные по торговле оказались более негативными, чем прогнозировалось, и инвесторы вновь не желают рисковать, так что котировки цветных металлов теряют завоеванные ранее позиции", — сказала Амелия Сяо Фу из Bank of China International.

Неделю назад цены на медь подскочили к более чем 30-дневному максимуму на фоне надежд на стимулирование экономики Китая.

"Завтра выйдет индекс потребительских цен (CPI) Китая, который может указать на признаки дефляции, что приведет к ухудшению настроений", — добавила Фу.

Сентябрьские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже снизились в цене на 0,3%, до 68 730 юаней (9528,23 доллара) за тонну.

Продажи пассажирских автомобилей в Китае в июле снизились второй месяц подряд, а импорт медной руды и продукции из меди сократился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 1,3%, до 2201,50 доллара за тонну, цинк подешевел на 2,4%, до 2435,50 доллара за тонну, котировки свинца упали на 0,8%, до 2121 доллара за тонну, никель потерял 1,1%, до 20 870 долларов за тонну, а олово — 1,1%, до 27 450 долларов за тонну.