МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник заметно снижаются, пока рынки оценивают макростатистику из Германии, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Германии по итогам июля незначительно замедлилась

По состоянию на 14.05 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,66%, до 7 504,34 пункта, французский CAC 40 — на 1,03%, до 7 244,35 пункта, немецкий DAX — на 1,29%, до 15 744,85 пункта.

Ранее во вторник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) подтвердило свою первоначальную оценку того, что годовая инфляция в Германии по итогам июля замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.

Кроме того, днем ранее министерство экономики и технологий Германии опубликовало данные о промышленном производстве в стране. Так, объем промышленного производства с учетом сезонных колебаний в июне снизился на 1,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в мае к апрелю, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 0,5%.