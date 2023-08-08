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https://1prime.ru/Financial_market/20230808/841338971.html
Фондовые рынки Европы снижаются на фоне статистики инфляции в Германии
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Основные фондовые индексы Европы во вторник заметно снижаются, пока рынки оценивают макростатистику из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.05 мск... ПРАЙМ, 08.08.2023
рынки, новости, европа, фондовые индексы европы, германия, инфляция в германии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник заметно снижаются, пока рынки оценивают макростатистику из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.05 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,66%, до 7 504,34 пункта, французский CAC 40 — на 1,03%, до 7 244,35 пункта, немецкий DAX — на 1,29%, до 15 744,85 пункта.
Ранее во вторник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) подтвердило свою первоначальную оценку того, что годовая инфляция в Германии по итогам июля замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.
Кроме того, днем ранее министерство экономики и технологий Германии опубликовало данные о промышленном производстве в стране. Так, объем промышленного производства с учетом сезонных колебаний в июне снизился на 1,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в мае к апрелю, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 0,5%.