МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы заметно уменьшаются перед выходом данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Экономические данные важнее для доллара США, чем комментарии ФРС

По состоянию на 14.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,64%, до 35 327 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68%, до 4 506 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76%, до 15 370,25 пункта.

Внимание инвесторов на этой неделе сфокусировано на предстоящих данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее.

Данные об инфляции — в том числе один из важнейших показателей для монетарной политики Федеральной резервной системы США.