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2023-08-08T14:46:02+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230808/841339818.html
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в преддверии макростатистики в США
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Фьючерсы на американские фондовые индексы заметно уменьшаются перед выходом данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.35 мск фьючерс на... ПРАЙМ, 08.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы заметно уменьшаются перед выходом данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,64%, до 35 327 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68%, до 4 506 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76%, до 15 370,25 пункта.
Внимание инвесторов на этой неделе сфокусировано на предстоящих данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее.
Данные об инфляции — в том числе один из важнейших показателей для монетарной политики Федеральной резервной системы США.