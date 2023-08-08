МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций отыграл почти все падение первой половины вторника и понижается лишь на 0,3%, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций снижается в начале торгов вторника

Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снижается на 0,31%, до 3074,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,23 %, до 1004,54 пункта.

При этом максимально в ходе торгов индекс Мосбиржи падал на 1,86%, до 3026,72 пункта, РТС — на 2,21%, до 994,51 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 1,96%, до 83,67 доллара за баррель.

"Открывшись вниз, российский рынок некоторое время продолжал снижаться, обновляя недельный минимум. Затем наши фондовые индикаторы стали восстанавливаться, отыграв часть серьезных потерь. Внешний фон сегодня планомерно ухудшается: нефтяные цены и рынки акций демонстрируют поступательное снижение. Дополнительным негативом является неспособность рубля вернуться к устойчивому ослаблению", — говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Дополнительное давление на российский рынок акций, по мнению Игоря Додонова из "Финама" могут оказывать ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках после негативных статистических данных о внешней торговле Китая, а также понижения агентством Moody's кредитных рейтингов ряда американских банков.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

В лидерах снижения капитализации — акции НМТП (-5,45%), корректирующиеся после бурного роста стоимости, более чем на 60% за четыре прошлые торговые сессии. Также заметно дешевеют акции ДВМП (-3,46%), обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (-2,78%), бывшие одними из лидеров роста на вчерашних торгах, расписки Globaltrans (-2,41%) и акции "Магнита" (-2,1%)

Сильнее всего дорожают акции "Распадской" (+3,33%), расписки Ozon (+1,98%), X5 Retail Group (+1,61%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,42%) и акции "Инарктики" (+0,96%).

"Сегодня совет директоров компании "Инарктика" одобрил дивиденды в размере 16 рублей на акцию по итогу первого полугодия 2023 года. Компания стала одной из первых, кто одобрил промежуточные выплаты акционерам", — отмечает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

ПРОГНОЗЫ

Бабин полагает, что до конца сегодняшних торгов индекс Мосбиржи может немного восстановить свои позиции с ближайшей целью на отметке 3090 пунктов.

"Учитывая снижение спроса на риск на глобальных рынках, можно ожидать негативного закрытия текущей торговой сессии. Причем судя по динамике рынка в последние дни, отечественные инвесторы все меньше верят в продолжение так долго длившегося ралли и их желание зафиксировать прибыль растет. Для коррекции уже не требуются какие-то существенные поводы: с учетом накопившейся перекупленности рынок вполне может проседать под собственной тяжестью. Поэтому не исключено его дальнейшее снижение в ближайшие дни", — говорит Додонов.

Владимир Чернов из Freedom Finance Global считает, что индекс Мосбиржи закроет сегодняшние торги в рамках диапазона 2960-3150 пунктов, РТС — 980-1025 пунктов.