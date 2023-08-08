МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Частные инвесторы в июле 2023 года купили акций на российском рынке на 2,9 миллиарда рублей больше, чем продали, таким образом в сравнении с июньским показателем нетто-покупки физлиц сократились примерно в 4,5 раза, следует из "Обзоров рисков финансовых рынков" Банка России за июль 2023 года. ЦБ продал на внутреннем рынке юани на четыре миллиарда рублей

"Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Их средняя доля в торгах в июле составила 81% (в июне – 80%). По итогам месяца физические лица купили акций на общую сумму 2,9 миллиарда рублей (в июне нетто-покупки были более значительными и составили 13,1 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

В нем также уточняется, что главными нетто-покупателями акций в июле стали некредитные финансовые организации (НФО), купившие бумаги на 9,3 миллиарда рублей. При этом в части доверительного управления НФО наоборот стали нетто-продавцами акций на 1,1 миллиарда рублей.

Главным продавцом акций в июле оказались нерезиденты из дружественных стран, за месяц продавшие акции на 10,4 миллиарда рублей. Доля продаж нерезидентов относительно общего объема нетто-продаж по категориям участников превысила 75% и стала максимальной с февраля 2022 года, отмечается в обзоре.