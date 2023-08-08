Центробанк: нетто-покупки физлиц на российском рынке акций в июле сократились в 4,5 раза
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Частные инвесторы в июле 2023 года купили акций на российском рынке на 2,9 миллиарда рублей больше, чем продали, таким образом в сравнении с июньским показателем нетто-покупки физлиц сократились примерно в 4,5 раза, следует из "Обзоров рисков финансовых рынков" Банка России за июль 2023 года.
"Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Их средняя доля в торгах в июле составила 81% (в июне – 80%). По итогам месяца физические лица купили акций на общую сумму 2,9 миллиарда рублей (в июне нетто-покупки были более значительными и составили 13,1 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.
В нем также уточняется, что главными нетто-покупателями акций в июле стали некредитные финансовые организации (НФО), купившие бумаги на 9,3 миллиарда рублей. При этом в части доверительного управления НФО наоборот стали нетто-продавцами акций на 1,1 миллиарда рублей.
Главным продавцом акций в июле оказались нерезиденты из дружественных стран, за месяц продавшие акции на 10,4 миллиарда рублей. Доля продаж нерезидентов относительно общего объема нетто-продаж по категориям участников превысила 75% и стала максимальной с февраля 2022 года, отмечается в обзоре.
https://1prime.ru/Financial_market/20230808/841341777.html