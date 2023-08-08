МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы заметно снижаются во вторник после публикации данных об экспорте и импорте Китая, которые оказались хуже прогнозов, следует из данных торгов и комментарии аналитика. Доля юаня на российском биржевом рынке в июле рекордно выросла

По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,85%, до 35 170,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,05%, до 13 847,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,87%, до 4 479,88 пункта.

Экспорт из Китая за январь-июль снизился на 5%, импорт — на 7,6% в годовом выражении. За июль эти показатели упали 14,5% и 12,4% год к году соответственно. Аналитики прогнозировали сокращение экспорта КНР за предыдущий месяц на 12,5%, импорта – на 5%.

На этом фоне фондовые рынки Азии, кроме Японии и Австралии, закрылись в минусе, снижаются европейские индексы, а нефть дешевеет примерно на 1,5%.

"Новости подчеркнули, что вторая крупнейшая экономика в мире оказалась под влиянием снижения мирового и домашнего спроса", — сказал порталу MarketWatch стратег Deutsche Bank Джим Рид (Jim Reid).