2023-08-08T18:59:19+03:00
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2023-08-08T18:59:19+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230808/841344574.html
Российский рынок акций завершил основные торги незначительным ростом
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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию несущественным ростом, несмотря на заметную просадку в ходе торгов, достигавшую почти 2%, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 08.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию несущественным ростом, несмотря на заметную просадку в ходе торгов, достигавшую почти 2%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,04%, до 3085,31 пункта, РТС упал на 1,69%, до 999,8 пункта на фоне заметного ослабления рубля. При этом в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально понижался на 1,86%, до 3026,72 пункта.