МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию несущественным ростом, несмотря на заметную просадку в ходе торгов, достигавшую почти 2%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,04%, до 3085,31 пункта, РТС упал на 1,69%, до 999,8 пункта на фоне заметного ослабления рубля. При этом в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально понижался на 1,86%, до 3026,72 пункта.