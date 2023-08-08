МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций полностью отыграл дневную просадку, достигавшую почти 2%, и закрыл основную торговую сессию вторника в символическом плюсе, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций завершил основные торги незначительным ростом

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,04% — до 3085,31 пункта, а РТС упал на 1,69% — до 999,8 пункта на фоне заметного ослабления рубля. При этом в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально понижался на 1,86% — до 3026,72 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на 19.05 мск дешевел на 0,26% — до 85,12 доллара за баррель.

"Торговую сессию вторника индекс Московской биржи начал со снижения, однако после обеда рост возобновился. По итогам дня отечественный фондовый рынок закрылся с незначительным приростом. В ближайшее время стоит следить за динамикой российской валюты, любое укрепление, вероятно, скажется на снижении индекса Московской биржи. Поводов для покупки российских акций пока нет, нефть торгуется у зоны сопротивления", — комментирует Андрей Эшкинин из "Алор Брокер".

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отметил, что спрос на российские акции сегодня сдерживался снижением сырьевых котировок, общим ухудшением внешних настроений, а также технической перегретостью "голубых фишек" российского рынка. При этом продолжающееся снижение рубля поддерживало интерес к акциям экспортеров.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Сильнее всего по итогам торгов повысились акции "Распадской" (+7,54%), "Артген биотех" (бывший ИСКЧ, +7,34%), расписки Ozon (+3,03%), X5 Retail Group (+2,99%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2,08%), акции Positive Technologies (+1,19%) и "Инарктики" (+1,09%).

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global полагает, что бумаги "Распадской" выросли в ожидании сильного финансового отчета за полугодие. Его публикация ожидается на этой неделе.

Больше всего подешевели акции НМТП (-9,74%) после бурного роста котировок (более чем на 60% за четыре прошлые торговые сессии). Также заметно подешевели акции ДВМП (-3,89%), обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (-3,29%), расписки Globaltrans (-2,47%), акции ММК (-1,89%) и "Русгидро" (-1,86%).

ПРОГНОЗЫ

"Пока индекс Мосбиржи удерживается выше ближайшей области поддержки 2965–3020 пунктов, среднесрочная цель после снятия накопленной перегретости – 3300 пунктов. Наш прогноз на 9 августа по индексу Мосбиржи – 3000-3150 пунктов", — говорит Бахтин.

По мнению Мильчаковой, индекс Мосбиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3000-3100 пунктов.