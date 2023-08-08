МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги вторника снижением после утверждения налога на сверхприбыль банков в Италии, а также снижения рейтинга ряда американских банков, следует из данных торгов. Акции банков Италии дешевеют после новостей о налоге на сверхприбыль

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,36% — до 7527,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 7269,47 пункта, немецкий DAX — на 1,1%, до 15774,93 пункта.

Ранее в понедельник правительство Италии утвердило единовременный налог в 40% на сверхприбыль банков. На этом фоне акции Unicredit и Intesa подешевели на 5,9% и 8,7% соответственно.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на то, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 10 малых и средних банков США. Агентство заявило также о возможности аналогичного действия относительно крупных банков, в том числе Bank of New York Mellon.

Инвесторы также оценивали окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Так, годовая инфляция в стране ожидаемо замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.