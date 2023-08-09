МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно снижаются, пока рынки оценивают данные по инфляции из Китая, свидетельствуют данные торгов. Автодилер оценил ежедневные потери Японии из-за санкций на машины

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,36% — до 3 249,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 2 043,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,12%, до 19 145 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 1,26% — до 2 606,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,2%, до 7 325,9 пункта, японский Nikkei 225 снижается на 0,38%, до 32 231,5 пункта.

Ранее в среду государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в июле 2023 года сократился на 0,3% в годовом выражении. При этом аналитики прогнозировали снижение на 0,4%.

"Вполне вероятно, что теперь мы все будем удивлены тем, насколько интенсивным окажется замедление темпов роста мировой экономики", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий старшего экономиста ACY Securities Клиффорда Беннетта (Clifford Bennett)."Три крупнейшие экономики мира — США, Китай и ЕС — возглавляют этот спад", — добавил эксперт.