МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром растет на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США

По состоянию на 8.47 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,26% — до 3,789 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,62%, до 8 347,5 доллара, алюминия — на 1,32%, до 2 200,5 доллара, цинка — на 1,62%, до 2 456 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 100,91 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в другой валюте.