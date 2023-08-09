2023-08-09T09:05:18+03:00
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2023
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Медь дорожает на ослаблении доллара
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. Цена на медь в среду утром растет на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.47 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,26% —... ПРАЙМ, 09.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром растет на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,26% — до 3,789 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,62%, до 8 347,5 доллара, алюминия — на 1,32%, до 2 200,5 доллара, цинка — на 1,62%, до 2 456 долларов.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 100,91 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в другой валюте.